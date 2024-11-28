Подземная школа в Запорожье - в ОВА показали процесс строительства

Строительство подземной школы в Запорожье. Фото: скриншот

В Запорожье завершают строительство первой подземной школы . Она станет надежным укрытием и современным обучающим пространством для 1000 детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 28 ноября.

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Строительство первой подземной школы

По словам Федорова, школу строят в густонаселенном районе города. Она станет надежным укрытием для жителей и современным учебным пространством для детей, обучающихся в две смены.

"Уже в этом году она станет самым крепким укрытием для жителей района и наиболее надежным учебным пространством для почти 1000 детей в две смены по сравнению с частными домами, квартирами или укрытиями, где школьники учатся онлайн", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА подчеркнул, что в настоящее время завершена обратная засыпка грунта монолитной конструкции, продолжается внутренняя отделка.

Ранее мы писали, что в одной из громад Запорожской области продолжается строительство подземной школы. Это будет противорадиационное укрытие, в котором смогут учиться дети.

А министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что более четырех миллиардов долларов необходимо для обустройства укрытиями всех школ, университетов и детсадов в Украине.