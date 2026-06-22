У Запоріжжі загинула жінка через удар БпЛА по будинку

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки дрона. Фото: Запорізька ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників у понеділок, 22 червня, загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. Ворожі дрони вдарили по приватному сектору та нежитловій забудові, на місці виникли сильні пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Запорізької ОВА.

Росія атакувала дронами Запоріжжя і вбила жінку

Російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Запоріжжю. Цього разу під ворожим ударом опинилися як приватний сектор, так і комерційна інфраструктура.

Руїни будинку. Фото: Запорізька ОВА

Найважчі наслідки зафіксовано у житловому кварталі, куди поцілив один із російських дронів. У результаті прямого влучання приватний будинок зазнав серйозних руйнувань, після чого спалахнула масштабна пожежа. Під час атаки троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Запорізька ОВА

Під час ліквідації наслідків стало відомо, що всередині охопленої вогнем будівлі перебувала жінка. Згодом рятувальники підтвердили її загибель. Серед поранених 11-річний хлопчик, який наразі перебуває під наглядом медиків. На місцях влучань продовжують працювати всі екстрені служби, ліквідовуючи наслідки ворожого терору.

Зруйноване житло. Фото: Запорізька ОВА

Паралельно з ударом по житловому масиву, ще один ворожий безпілотник атакував нежитлову будівлю. Там також виникло займання, проте, за попередніми даними, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Новини.LIVE писали про те, що ввечері, 21 червня, російські війська атакували приватний будинок в Запоріжжі. Тоді повідомлялося про двох постраждалих.

Також у Харкові в ніч проти 22 червня, російські війська вдарили дроном по багатоповерхівці. На щастя, без постраждалих, але є серйозні руйнування та десятки вибитих вікон.