Внаслідок удару по Запоріжжю постраждало 10 осіб

Співробітники ДСНС працюють на місці російського ракетного удару. Фото: ДСНС

У Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Наразі відомо, що внаслідок влучання ворога по об'єкту критичної інфраструктури постраждало щонайменше десять осіб.

Про це повідомили у ДСНС України у суботу, 18 січня.

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Повідомляється, що станом на 18 годину внаслідок ворожого удару по об'єктах критичної інфраструктури обласного центру Запорізької області постраждало десять осіб.

"До пошукових робіт залучений кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни)", — говориться у повідомленні ДСНС.

Рятувальник на місці події. Фото: ДСНС

Рятувальниця із собакою шукає постраждалих. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС транспортують постраждалого. Фото: ДСНС

Рятувальники працюють на місці подій. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові удари Росії по Києву та Запоріжжю.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія завдала по Києву комбінованого удару. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.