Обстріл Києва та Запоріжжя 18 січня — Зеленський виступив із заявою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські удари по Києву та Запоріжжю знову забрали життя мирних українців. На Москву і її посіпак потрібно чинити тиск.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Facebook у суботу, 18 січня.

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Реакція Зеленського на удари

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих та засудив чергові атаки російської армії, які призвели до численних жертв і руйнувань у Києві та Запоріжжі.

"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, вранці 18 січня Росія завдала по Києву комбінованого удару. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Крім того, під обстрілом опинилося місто Запоріжжя, там теж є руйнування та постраждалі.