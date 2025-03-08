У Запоріжжі сталася пожежа на підприємстві через атаку дронів

Працівники ДСНС на місці прильоту. Фото: ДСНС України

Російські війська у ніч проти 8 березня атакували Запоріжжя безпілотниками. Уламки одного з безпілотників впали на територію приватного підприємства та спричинили сильну пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Запоріжжя.

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Масштабна пожежа у Запоріжжі

У ніч на 8 березня близько другої години ночі у Запоріжжі зафіксовано ворожу атаку, яка спричинила масштабну пожежу на території приватного підприємства.

Пожежа у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

За попередніми даними, займання сталося через падіння уламків безпілотника, внаслідок чого вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди. Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів.

Пожежа на підприємсті. Фото: ДСНС Запоріжжя

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати. Для ліквідації наслідків залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. Спеціалісти продовжують обстежувати територію та оцінювати масштаби завданої шкоди.

Пожежники гасять пожежу на підприємстві. Фото: ДСНС Запоріжжя

Які ще наслідки у Запоріжжі зафіксували від дронової атаки

Окрім знищених приміщень, вибухова хвиля пошкодила два автомобілі, які були припарковані неподалік. Попри значні руйнування, на щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах сталась пожежа на складському приміщенні внаслідок російської атаки.

Також в Одесі загасили велику пожежу на підприємстві — туди влучив російський безпілотник.