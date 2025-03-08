В Запорожье произошел пожар на предприятии из-за атаки дронов

В Запорожье от падения обломков БпЛА возник масштабный пожар
Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Запорожье беспилотниками. Обломки одного из беспилотников упали на территорию частного предприятия и вызвали сильный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.
Масштабный пожар в Запорожье
В ночь на 8 марта около двух часов ночи в Запорожье зафиксировано вражескую атаку, которая вызвала масштабный пожар на территории частного предприятия.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника, в результате чего огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженным действиям пожарных пожар удалось ликвидировать. Для ликвидации последствий привлекалось 23 спасателя и 5 единиц техники. Специалисты продолжают обследовать территорию и оценивать масштабы нанесенного ущерба.
Какие еще последствия в Запорожье зафиксировали от дроновой атаки
Кроме уничтоженных помещений, взрывная волна повредила два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Несмотря на значительные разрушения, к счастью, никто не пострадал.
Напомним, недавно в Сумах произошел пожар на складском помещении в результате российской атаки.
Также в Одессе потушили крупный пожар на предприятии — туда попал российский беспилотник.
Читайте Новини.LIVE!