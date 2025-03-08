В Запорожье произошел пожар на предприятии из-за атаки дронов

Работники ГСЧС на месте прилета. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска в ночь на 8 марта атаковали Запорожье беспилотниками. Обломки одного из беспилотников упали на территорию частного предприятия и вызвали сильный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.

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Масштабный пожар в Запорожье

В ночь на 8 марта около двух часов ночи в Запорожье зафиксировано вражескую атаку, которая вызвала масштабный пожар на территории частного предприятия.

Пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника, в результате чего огонь охватил сварочный цех и вспомогательные сооружения. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Запорожья

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Запорожье

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженным действиям пожарных пожар удалось ликвидировать. Для ликвидации последствий привлекалось 23 спасателя и 5 единиц техники. Специалисты продолжают обследовать территорию и оценивать масштабы нанесенного ущерба.

Пожарные тушат пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Запорожья

Какие еще последствия в Запорожье зафиксировали от дроновой атаки

Кроме уничтоженных помещений, взрывная волна повредила два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку. Несмотря на значительные разрушения, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, недавно в Сумах произошел пожар на складском помещении в результате российской атаки.

Также в Одессе потушили крупный пожар на предприятии — туда попал российский беспилотник.