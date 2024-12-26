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У Запоріжжі пролунав вибух

26 грудня 2024 23:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Запоріжжі 26 грудня ввечері
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вибух у Запоріжжі пролунав прямо зараз, пізно ввечері 26 грудня. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибух у Запоріжжі ввечері

Звук вибуху у місті пролунав о 23:01. Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Вже за хвилину до вибуху військові уточнили, що в напрямку Запоріжжя летить ворожа ракета.

Після чергової атаки на місто Іван Федоров додав, що загроза досі триває. Тому він закликав містян не нехтувати правилами безпеки.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:06 сигнал тривоги продовжується у Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.

Вибух у Запоріжжі 26 грудня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Зазначимо, що окрім загрози застосування балістики, ворог наразі атакує низку регіонів України дронами.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська протягом дня неодноразово атакували КАБами Суми. У місті було чути вибухи, а військові у свою чергу попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Також звуки вибухів зранку чули у Київській області. Росіяни запустили БпЛА, а сили ППО їх збивали.

вибух Запоріжжя Іван Федоров балістична атака

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