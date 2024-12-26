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В Запорожье прогремел взрыв

26 декабря 2024 23:06
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Запорожье 26 декабря вечером
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрыв в Запорожье раздался прямо сейчас, поздно вечером 26 декабря. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрыв в Запорожье вечером

Звук взрыва в городе раздался в 23:01. Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Уже через минуту до взрыва военные уточнили, что в направлении Запорожья летит вражеская ракета.

После очередной атаки на город Иван Федоров добавил, что угроза продолжается. Поэтому он призвал горожан не пренебрегать правилами безопасности.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:06 сигнал тревоги продолжается в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой областях.

Взрыв в Запорожье 26 декабря - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Отметим, что кроме угрозы применения баллистики, враг атакует ряд регионов Украины дронами.

Напомним, что сегодня российские войска в течение дня неоднократно атаковали КАБами Сумы. В городе были слышны взрывы, а военные, в свою очередь, предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Также звуки взрывов утром слышали в Киевской области. Россияне запустили БпЛА, а силы ПВО их сбивали.

взрыв Запорожье Иван Федоров балистическая атака

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