Вибухи у Запоріжжі 19 січня

Вибухи у Запоріжжі було чути прямо зараз, зранку 19 січня. Місто перебуває під атакою ворожих дронів, внаслідок чого працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Звуки вибухів у Запоріжжі зранку 19 січня

"Працює наша ППО". До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 04:51.

Перед цим і після цього Федоров неодноразово інформував, що в напрямку міста зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Новина доповнюється...