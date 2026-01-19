Вибухи у Запоріжжі 19 січня

У Запоріжжі пролунали вибухи
Дата публікації: 19 січня 2026 05:02
Вибухи у Запоріжжі було чути прямо зараз, зранку 19 січня. Місто перебуває під атакою ворожих дронів, внаслідок чого працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Працює наша ППО". До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні о 04:51.
Перед цим і після цього Федоров неодноразово інформував, що в напрямку міста зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
