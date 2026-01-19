Взрывы в Запорожье 19 января

Срочная новость

Взрывы в Запорожье были слышны прямо сейчас, утром 19 января. Город находится под атакой вражеских дронов, в результате чего работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Работает наша ПВО". До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 04:51.

Перед этим и после этого Федоров неоднократно информировал, что в направлении города зафиксировано движение российских ударных беспилотников.

Новость дополняется...