Взрывы в Запорожье 19 января

В Запорожье прогремели взрывы
Дата публикации 19 января 2026 05:02
Взрывы в Запорожье были слышны прямо сейчас, утром 19 января. Город находится под атакой вражеских дронов, в результате чего работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Работает наша ПВО". До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении в 04:51.
Перед этим и после этого Федоров неоднократно информировал, что в направлении города зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
Новость дополняется...
