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У Запоріжжі підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд

26 грудня 2024 23:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжя підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд
Молоток судді. Фото: Головне управління ДПС у Львівській області
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Неповнолітній мешканець Запоріжжя здійснив підпал автомобіля Збройних Сил України. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке замінили роком випробувального терміну.

Про це йдеться у вироці суду опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, неповнолітній підпалив автомобіль ЗСУ. Таке завдання він отримав від представника російських спецслужб через Telegram.

"Неповнолітній добровільно погодився виконати оплачуване завдання, яке передбачало перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період шляхом вчинення дій, спрямованих на створення перешкод для їх пошкодження та унеможливлення подальшого їх використання у протидії військовій агресії РФ", — йдеться у вироці суду.

Внаслідок підпалу зловмисник завдав збитків на понад 380 тисяч гривень. Під час розслідування неповнолітній уклав угоду, за якою визнав свою провину у кримінальному правопорушенні та активно співпрацював зі слідством.

Що вирішив суд

Неповнолітнього визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та умисне знищення або пошкодження майна.

Підлітку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але на підставі пом'якшувальних обставин замінили на один рік випробувального терміну.

Раніше ми писали, що на Одещині 16-річний підліток підпалив автомобіль військовослужбовця. За такий вчинок неповнолітнього засудили до іспитового терміну.

Нагадаємо, у Харківській області пенсіонерка інформувала росіян про дислокацію українських військовослужбовців. За поширення інформації про переміщення ЗСУ жінку засудили до шістьох років ув'язнення.

ЗСУ Запоріжжя авто злочин судові рішення

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