У Запоріжжя підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд

Молоток судді. Фото: Головне управління ДПС у Львівській області

Несовершеннолетний житель Запорожья совершил поджог автомобиля Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменили годом испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что несовершеннолетний поджег автомобиль ВСУ. Такую задачу он получил от представителя российских спецслужб через Telegram.

"Несовершеннолетний добровольно согласился выполнить оплачиваемую задачу, которая предусматривала препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период путем совершения действий, направленных на создание препятствий для их повреждения и предотвращение дальнейшего их использования в противодействии военной агрессии РФ", — говорится в приговоре суда.

В результате поджога злоумышленник нанес ущерб более чем на 380 тысяч гривен. В ходе расследования несовершеннолетний заключил соглашение, согласно которому признал свою вину в уголовном правонарушении и активно сотрудничал со следствием.

Что решил суд

Несовершеннолетнего признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Подростку назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании смягчающих обстоятельств заменили на один год испытательного срока.

Ранее мы писали, что в Одесской области 16-летний подросток поджег автомобиль военнослужащего. За такой поступок несовершеннолетнего приговорили к испытательному сроку.

Напомним, в Харьковской области пенсионерка информировала россиян о дислокации украинских военнослужащих. За распространение информации о перемещении ВСУ женщину приговорили к шести годам заключения.