У Запоріжжі кількість постраждалих сягнула 25: серед травмованих — немовля

Руйнування після обстрілу Запоріжжя 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в четвер, 23 липня, росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Зазнали пошкоджень будівля медичного центру, автомобілі та п'ятиповерхівка. Кількість травмованих перевищила два десятки людей.

Про це повідомила ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Фото: скрингшот повідомлення ДСНС України

Наслідки удару по Запоріжжю 23 липня

Унаслідок атаки постраждали 25 людей. Шестеро потерпілих — діти, найменшому з них лише три місяці. Психологічна допомога знадобилася 20 людям, зокрема п'ятьом дітям. Станом на 23:03 рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Автомобілі, які пошкодив удар КАБів по Запоріжжю 23 липня 2026 року. Фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше Новини.LIVE з посиланням на власну журналістку Ксенію Клещенко повідомляв, що серед постраждалих унаслідок удару КАБів по Запоріжжю є дитина, яка перебуває в тяжкому стані. Водій Євген застав обстріл, коли перебував за кермом. Уламок упав біля його автівки.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що 23 липня росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Частина будівлі зруйнувалася. Очільник ОВА зазначав, що під завалами можуть перебувати люди.