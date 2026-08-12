У Запоріжжі через удар РФ виникла пожежа, пошкоджено будинок

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Росіяни в ніч проти 12 серпня атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 12 серпня

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі інформував, що о 01:18 була загроза застосування дронів для Запоріжжя. Пізніше, о 02:39 він написав про, що в регіоні пролунали вибухи.

Ще через деякий час стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

"Вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Попередньо, без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

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