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У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено будинок і гуртожиток

17 червня 2025 06:41
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Запоріжжя 17 червня — пошкоджено будинок та гуртожиток
Пошкоджений будинок. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Російська Федерація в ніч проти 17 червня атакувала Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та гуртожиток, а також є інші пошкодження. 

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Федоров поінформував, що також зафіксовано понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

"На щастя, минулося без постраждалих", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі у Запорізькій області лунали вибухи. В той момент росіяни атакували Україну дронами та ракетами.

Також ми писали, що. за словами Федорова, росіяни вночі завдали мінімум чотири удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі та руйнування на кількох підприємствах.

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