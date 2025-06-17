Обстрел Запорожья 17 июня — повреждены дом и общежитие

В Запорожье из-за атаки РФ повреждены дом и общежитие
Российская Федерация в ночь на 17 июня атаковала Запорожье. В результате атаки повреждены дом и общежитие, а также есть другие повреждения.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожья в ночь на 17 июня
"Из-за вражеской атаки на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях", — говорится в сообщении.
Кроме того, Федоров сообщил, что также зафиксировано повреждение почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — добавил глава ОВА.
Напомним, что этой ночью в Запорожской области раздавались взрывы. В тот момент россияне атаковали Украину дронами и ракетами.
Также мы писали, что, по словам Федорова, россияне ночью нанесли минимум четыре удара по Запорожью. В результате атаки были зафиксированы пожары и разрушения на нескольких предприятиях.
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