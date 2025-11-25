Відео
Україна
Головна Новини дня У Запоріжжі через атаку РФ є постраждалі — які масштаби руйнувань

У Запоріжжі через атаку РФ є постраждалі — які масштаби руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 23:40
Оновлено: 23:53
Обстріл Запоріжжя 25 листопада - які наслідки
Обстріл Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У вівторок, 25 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Через це люди отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя

За словами Федорова, внаслідок атаки росіян пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових будинків у різних районах Запоріжжя. 

Зайнялися підприємство та магазин, гуртожиток та АЗС.

Спочатку голова ОВА написав, що дістали поранень двоє людей.

Однак підзніше Іван Федоров додав, що постраждалих уже четверо. Кожному надається медична допомога. 

"Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", — написав голова ОВА.

Росіяни атакували Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл Запоріжжя 25 листопада
Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Ще пізніще в ОВА додали, що уже семеро поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. 

Наслідки атаки на Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Наразі на місці влучань вже працюють рятувальники. Надзвичайники допомагають постраждалим, евакуюють мешканців будинку. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки цілей збила ППО у ніч на 25 листопада над Україною.

Також ми писали, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
