Обстріл Запоріжжя 25 листопада - які наслідки

У вівторок, 25 листопада, російські війська атакували Запоріжжя. Через це люди отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя

За словами Федорова, внаслідок атаки росіян пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових будинків у різних районах Запоріжжя.

Зайнялися підприємство та магазин, гуртожиток та АЗС.

Спочатку голова ОВА написав, що дістали поранень двоє людей.

Однак підзніше Іван Федоров додав, що постраждалих уже четверо. Кожному надається медична допомога.

"Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", — написав голова ОВА.

Ще пізніще в ОВА додали, що уже семеро поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя.

Наразі на місці влучань вже працюють рятувальники. Надзвичайники допомагають постраждалим, евакуюють мешканців будинку.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки цілей збила ППО у ніч на 25 листопада над Україною.

Також ми писали, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.