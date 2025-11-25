Обстрел Запорожья 25 ноября - какие последствия

Обстрел Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Во вторник, 25 ноября, российские войска атаковали Запорожье. Из-за этого люди получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

Обстрел Запорожья

По словам Федорова, в результате атаки россиян повреждены по меньшей мере 4 многоэтажных дома в разных районах Запорожья.

Загорелись предприятие и магазин, общежитие и АЗС.

Сначала председатель ОВА написал, что получили ранения два человека.

Однако позже Иван Федоров добавил, что пострадавших уже четверо. Каждому оказывается медицинская помощь.

"Это прямое следствие целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре", — написал глава ОВА.

Еще позже в ОВА добавили, что уже семеро раненых в результате атаки россиян на Запорожье.

В настоящее время на месте попаданий уже работают спасатели. Чрезвычайники помогают пострадавшим, эвакуируют жильцов дома.

Напомним, мы сообщали о том, что в Запорожье было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Также мы писали, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.