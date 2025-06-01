Обстріл Запоріжжя 1 червня — пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Росіяни в ніч проти 1 червня атакували місто Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури, зафіксовано пожежу.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", — йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що за передніми обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за цю ніч і ранок у Києві тричі було чути звуки вибухів. Ворог намагався атакувати столицю як дронами, так і балістикою.

Також ми писали, що вибухи вночі лунали і в Запорізькій області. Військові попереджали, що в напрямку Запоріжжя летять БпЛА.