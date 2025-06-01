Обстрел Запорожья 1 июня — поврежден объект критической инфраструктуры

В Запорожье атакован объект критической инфраструктуры
Россияне в ночь на 1 июня атаковали город Запорожье. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, зафиксирован пожар.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожской области в ночь на 1 июня
"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что по передним обошлось без пострадавших.
Напомним, что за эту ночь и утро в Киеве трижды были слышны звуки взрывов. Враг пытался атаковать столицу как дронами, так и баллистикой.
Также мы писали, что взрывы ночью раздавались и в Запорожской области. Военные предупреждали, что в направлении Запорожья летят БпЛА.
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