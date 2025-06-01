Обстрел Запорожья 1 июня — поврежден объект критической инфраструктуры

Пожар в городе. Иллюстративное фото: zn.ua

Россияне в ночь на 1 июня атаковали город Запорожье. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, зафиксирован пожар.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Запорожской области в ночь на 1 июня

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что по передним обошлось без пострадавших.

Напомним, что за эту ночь и утро в Киеве трижды были слышны звуки взрывов. Враг пытался атаковать столицу как дронами, так и баллистикой.

Также мы писали, что взрывы ночью раздавались и в Запорожской области. Военные предупреждали, что в направлении Запорожья летят БпЛА.