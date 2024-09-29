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У ВР розповіли про ситуацію із теплопостачанням взимку

29 вересня 2024 06:13
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Якою буде ситуація з теплом взимку
Зуївська ТЕС. Фото: wikipedia
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Ситуація з теплом цієї зими буде відрізнятись від ситуації зі світлом. Оскільки генерація тепла в Україні децентралізована, то це буде питання до рішень кожної окремої міської влади. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун. 

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Генерація тепла в Україні є децентралізованою. А значить кожна місцева влада готується по-своєму до зимового періоду і має забезпечити своїх містян теплом. 

"Очевидно, що десь є влада, яка адекватно керує системою і забезпечила додаткові джерела заживлення для неї та мінімізували витрати. У таких містах система буде більш-менш працювати. Прекрасний приклад — Житомир чи Вінниця. Тобто ще раз, по теплу — це питання не до Міністерства енергетики, а до місцевої влади", — повідомила Інна Совсун. 

Нагадаємо, НБУ прогнозують зростання тарифів ЖКГ. Зокрема, йдеться про природний газ, тепло та гарячу воду.

Також зазначимо, що нардепка Єлизавета Ясько закликала українців готуватись до найгіршого сценарію відключень світла взимку.  

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