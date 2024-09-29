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В ВР рассказали о ситуации с теплоснабжением зимой

29 сентября 2024 06:13
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист
Какова будет ситуация с теплом зимой
Зуевская ТЭС. Фото: wikipedia
Мария Маркевич - Журналист
Мария Маркевич
Журналист

Ситуация с теплом этой зимой будет отличаться от ситуации со светом. Поскольку генерация тепла в Украине децентрализована, это будет вопрос к решениям каждой отдельной городской власти.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун.

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Генерация тепла в Украине децентрализована. А значит, каждая местная власть готовится по-своему к зимнему периоду и должна обеспечить своих горожан теплом.

"Очевидно , что где-то есть власть, которая адекватно управляет системой и обеспечила дополнительные источники заживления для нее и минимизировали затраты. В таких городах система будет более-менее работать. Прекрасный пример — Житомир или Винница. То есть, еще раз, по теплу — этот вопрос не к Министерству энергетики, а к местным властям", — сообщила Инна Совсун.

Напомним, НБУ прогнозируют рост тарифов ЖКХ. В частности, речь идет о природном газе, тепле и горячей воде.

Также отметим, что нардеп Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой.  

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