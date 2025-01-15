У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу

У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу
У Російській Федерації невідомі дрони атакували завод з перероблення нафти у Воронезькій області. Повідомляється, що внаслідок падіння кількох безпілотників сталося загоряння.
Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко у середу, 15 січня.
Атака дронів на нафтобазу в РФ
Повідомляється, що невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Воронезькій області РФ. Місцевий губернатор Олександр Гусєв підтвердив, що внаслідок падіння кількох БпЛА сталося загоряння на території нафтобази.
"Кучно працюють дрони по Росії", — прокоментував черговий удар по об'єкту на території держави-агресора очільник ЦПД Коваленко.
Наразі подробиць про наслідки цієї атаки не повідомляється. На місці можна побачити заграву від пожежі.
Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України атакували дронами нафтобазу у місті Енгельс. Пожежу не могли загасити понад чотири дні.
Також Сили оборони України уразили ще один об'єкт російських окупантів. Йдеться про нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.
Читайте Новини.LIVE!