У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу

Місце влучання дронів. Фото: скриншот

У Російській Федерації невідомі дрони атакували завод з перероблення нафти у Воронезькій області. Повідомляється, що внаслідок падіння кількох безпілотників сталося загоряння.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко у середу, 15 січня.

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Атака дронів на нафтобазу в РФ

Повідомляється, що невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Воронезькій області РФ. Місцевий губернатор Олександр Гусєв підтвердив, що внаслідок падіння кількох БпЛА сталося загоряння на території нафтобази.

"Кучно працюють дрони по Росії", — прокоментував черговий удар по об'єкту на території держави-агресора очільник ЦПД Коваленко.

Пост Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Наразі подробиць про наслідки цієї атаки не повідомляється. На місці можна побачити заграву від пожежі.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України атакували дронами нафтобазу у місті Енгельс. Пожежу не могли загасити понад чотири дні.

Також Сили оборони України уразили ще один об'єкт російських окупантів. Йдеться про нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.