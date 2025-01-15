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В Воронежской области РФ дроны атаковали нефтебазу

15 января 2025 23:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу
Место попадания дронов. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Российской Федерации неизвестные дроны атаковали завод по переработке нефти в Воронежской области. Сообщается, что в результате падения нескольких беспилотников произошло возгорание.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в среду, 15 января.

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Сообщается, что неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области РФ. Местный губернатор Александр Гусев подтвердил, что в результате падения нескольких БпЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

"Кучно работают дроны по России", — прокомментировал очередной удар по объекту на территории государства-агрессора глава ЦПД Коваленко.

Сообщение ЦПД
Пост Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Подробности о последствиях этой атаки не сообщаются. На месте можно увидеть зарево от пожара.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в городе Энгельс. Пожар не могли потушить более четырех дней.

Также Силы обороны Украины поразили еще один объект российских оккупантов. Речь идет о нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области.

пожар война в Украине Россия ЦПД БпЛА

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