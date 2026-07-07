У виробника БпЛА Vyriy провели обшуки: ДБР підозрює у завищених цінах

Слідчі проводять обшуки. Фото: ДБР

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Державне бюро розслідувань провело слідчі дії у справі про можливе завищення вартості безпілотників, закуплених за державні кошти. Компанія Vyriy Industries підтвердила, що правоохоронці провели обшуки в її офісі та у CEO Олексія Бабенка. Слідство перевіряє можливе завищення цін на дрони, фінансові операції на понад 197 млн грн та використання мережі фіктивних ФОПів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань у вівторок, 7 липня.

ДБР провело обшуки у виробника дронів Vyriy

Сьогодні, 7 липня, у ДБР повідомили, що провели слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливого штучного завищення вартості безпілотних літальних апаратів, які у 2025 році постачалися одному з державних замовників у сфері оборони.

За попередніми даними, протягом 2025 року приватне підприємство поставило безпілотники різних типів і модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.

У повідомленні ДБР назву підприємства не вказують. Водночас Vyriy Industries підтвердила, що саме в компанії та її генерального директора Олексія Бабенка правоохоронці провели обшуки, оприлюднивши офіційну заяву щодо ситуації.

За версією слідства, службові особи підприємства могли безпідставно збільшувати собівартість продукції, включаючи до неї завищені виробничі, адміністративні та інші витрати. На думку правоохоронців, це могло вплинути на кінцеву вартість безпілотників, закуплених за бюджетні кошти.

Окремо слідчі перевіряють інформацію про можливе використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців і компаній із ознаками фіктивності. За даними ДБР, вони могли використовуватися для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.

Також у бюро повідомили, що за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено фінансові операції на суму понад 197 млн грн, які перевіряють на предмет можливого відмивання коштів.

У межах розслідування правоохоронці встановили понад 150 фізичних осіб-підприємців, які, за версією слідства, могли бути залучені до схеми. Серед них — майстри манікюру, студенти, працівники магазинів та представники інших професій.

Частину з них уже допитали як свідків. За інформацією ДБР, вони заявили, що фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації передали стороннім особам за грошову винагороду.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин справи, кола причетних осіб і можливих збитків, завданих державі.

Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

Зауважимо, що Vyriy Industries є одним із найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Компанія випускає тисячі безпілотників щомісяця, а її виторг за підсумками 2024 року становив близько 1 млрд грн. Раніше Олексій Бабенко оцінював частку компанії на українському ринку приблизно у 5%, а протягом неповного 2025 року Vyriy придбала п'ять компаній.

Позиція Vyriy Industries

У компанії заявили, що напередодні проведення обшуків проти Vyriy Industries та її генерального директора Олексія Бабенка була розгорнута скоординована інформаційна кампанія. За словами представників виробника, на низці анонімних Telegram-каналів і пов'язаних із ними ресурсів одночасно з'явилися публікації з маніпулятивними та непідтвердженими звинуваченнями на адресу компанії та її керівника.

У Vyriy підтвердили, що співпрацюють із правоохоронними органами та надають усю необхідну інформацію в межах чинного законодавства.

Водночас у компанії припускають, що інформаційна кампанія та проведення слідчих дій можуть бути частиною спроби дискредитувати виробника. На думку Vyriy Industries, це може бути вигідно як Росії, так і недоброчесним учасникам ринку, які зацікавлені у зриві постачання безпілотників Силам оборони України та уповільненні розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу", — йдеться у заяві на сайті компанії.

У Vyriy наголосили, що попри обшуки продовжують працювати у штатному режимі та виконують усі виробничі й контрактні зобов'язання перед Силами оборони України та партнерами.

Скриншот повідомлення компанії Vyriy/сайт Vyriy

Новини.LIVE інформували, що Україна вже зрівнялася з Росією за обсягами виробництва ударних дронів і, ймовірно, навіть випереджає її. Про це заявив експерт авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, про це свідчать масштаби українських ударів, які стали співмірними з російськими.

Новини.LIVE також писали, що звичайні FPV-дрони стали ефективним засобом боротьби з російськими безпілотниками на передовій. За словами оператора батальйону "Небесна Кара" Гліба Велітченка, українські військові успішно перехоплюють у повітрі ворожі "Молнії" та "Ланцети". Він зазначив, що для знищення "Молній" достатньо серійних FPV-дронів, тоді як для перехоплення "Шахедів" потрібні швидші засоби.