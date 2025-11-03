Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Вінниці чоловіка покарали за домашній терор дружини

У Вінниці чоловіка покарали за домашній терор дружини

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:02
Оновлено: 10:17
У Вінниці чоловіка засудили за психологічне насильство над дружиною
Бійка. Фото ілюстративне: Pexels

Вінницький міський суд Вінницької області визнав винним мешканця міста, який тривалий час вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини.  Під час розгляду справи суд з’ясував, що чоловік систематично ображав дружину, принижував її гідність і неодноразово погрожував фізичною розправою.

Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області. 

Реклама
Читайте також:

У Вінниці покарали чоловіка, який постійно знущався з дружини

У суді зазначили, що дії чоловіка завдавали жінці моральних страждань і створювали постійне відчуття страху. Попри те, що раніше його не раз притягували до адміністративної відповідальності за подібні прояви відповідно до статті 173-2 КУпАП, він не зробив висновків і продовжив насильницьку поведінку.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та запевнив, що усвідомив наслідки своїх дій.

З урахуванням цих обставин суд призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки. Крім того, чоловіка зобов’язали пройти тримісячну корекційну програму для осіб, схильних до домашнього насильства. На цей час вирок ще не набув законної сили.

Нагадаємо, у Харкові судили кардіолога, який брав хабарі за успішне складання іспиту в автошколі.

А мешканець Харківщини продавав та купував зброю — суд вже ухвалив рішення щодо покарання.

суд домашнє насильство Вінницька область насильство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації