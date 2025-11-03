У Вінниці чоловіка засудили за психологічне насильство над дружиною

Бійка. Фото ілюстративне: Pexels

Вінницький міський суд Вінницької області визнав винним мешканця міста, який тривалий час вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини. Під час розгляду справи суд з’ясував, що чоловік систематично ображав дружину, принижував її гідність і неодноразово погрожував фізичною розправою.

Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

У Вінниці покарали чоловіка, який постійно знущався з дружини

У суді зазначили, що дії чоловіка завдавали жінці моральних страждань і створювали постійне відчуття страху. Попри те, що раніше його не раз притягували до адміністративної відповідальності за подібні прояви відповідно до статті 173-2 КУпАП, він не зробив висновків і продовжив насильницьку поведінку.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та запевнив, що усвідомив наслідки своїх дій.

З урахуванням цих обставин суд призначив покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки. Крім того, чоловіка зобов’язали пройти тримісячну корекційну програму для осіб, схильних до домашнього насильства. На цей час вирок ще не набув законної сили.

