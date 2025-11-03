В Виннице мужчину осудили за психологическое насилие над женой

Драка. Фото иллюстративное: Pexels

Винницкий городской суд Винницкой области признал виновным жителя города, который длительное время совершал психологическое насилие в отношении своей жены. При рассмотрении дела суд выяснил, что мужчина систематически оскорблял жену, унижал ее достоинство и неоднократно угрожал физической расправой.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области.

Реклама

Читайте также:

В Виннице наказали мужчину, который постоянно издевался над женой

В суде отметили, что действия мужчины причиняли женщине моральные страдания и создавали постоянное чувство страха. Несмотря на то, что ранее его не раз привлекали к административной ответственности за подобные проявления в соответствии со статьей 173-2 КУоАП, он не сделал выводов и продолжил насильственное поведение.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и заверил, что осознал последствия своих действий.

С учетом этих обстоятельств суд назначил наказание в виде пробационного надзора сроком на два года. Кроме того, мужчина обязан пройти трехмесячную коррекционную программу для лиц, склонных к домашнему насилию. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Харькове судили кардиолога, который брал взятки за успешную сдачу экзамена в автошколе.

А житель Харьковщины продавал и покупал оружие — суд уже принял решение о наказании.