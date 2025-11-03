Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Виннице мужчину наказали за домашний террор жены

В Виннице мужчину наказали за домашний террор жены

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:02
обновлено: 07:38
В Виннице мужчину осудили за психологическое насилие над женой
Драка. Фото иллюстративное: Pexels

Винницкий городской суд Винницкой области признал виновным жителя города, который длительное время совершал психологическое насилие в отношении своей жены. При рассмотрении дела суд выяснил, что мужчина систематически оскорблял жену, унижал ее достоинство и неоднократно угрожал физической расправой.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области.

Реклама
Читайте также:

В Виннице наказали мужчину, который постоянно издевался над женой

В суде отметили, что действия мужчины причиняли женщине моральные страдания и создавали постоянное чувство страха. Несмотря на то, что ранее его не раз привлекали к административной ответственности за подобные проявления в соответствии со статьей 173-2 КУоАП, он не сделал выводов и продолжил насильственное поведение.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и заверил, что осознал последствия своих действий.

С учетом этих обстоятельств суд назначил наказание в виде пробационного надзора сроком на два года. Кроме того, мужчина обязан пройти трехмесячную коррекционную программу для лиц, склонных к домашнему насилию. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Харькове судили кардиолога, который брал взятки за успешную сдачу экзамена в автошколе.

А житель Харьковщины продавал и покупал оружие — суд уже принял решение о наказании.

суд домашнее насилие Винницкая область насилие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации