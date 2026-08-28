У Відні викрали кольє Van Cleef, створене для єгипетської королеви

Викрадене намисто з Відня. Фото: Новини.LIVE

У Відні двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва (MAK) дорогоцінне намисто, інкрустоване 673 діамантами. Зловмисники прийшли до музею як звичайні відвідувачі, розбили молотком скляну вітрину та забрали прикрасу. Поліція оприлюднила їхні фотографії та оголосила розшук.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier, інформує Новини.LIVE.

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Як сталося пограбування

За даними правоохоронців, двоє чоловіків зайшли до музею близько 14:00 у четвер, 27 серпня. Вони поводилися як звичайні відвідувачі виставки "Glanzstücke", де представлені ювелірні вироби Van Cleef & Arpels та експонати з колекції MAK.

Згодом чоловіки розбили скляну вітрину молотком і забрали одне з намист. У поліції припускають, що зловмисники заздалегідь знали, яку саме прикрасу хочуть викрасти. Після цього вони втекли у невідомому напрямку.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом пограбування. До пошуків залучили, зокрема, кінолога зі службовим собакою та фахівців із розшуку культурних цінностей.

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Яке намисто викрали

Йдеться про платинове намисто, прикрашене 673 діамантами загальною вагою близько 200 каратів. За інформацією музею, прикрасу створили на замовлення єгипетської королівської родини.

Викрадене намисто. Фото: Новини.LIVE

У 1939 році намисто носила єгипетська королева Назлі на весіллі своєї доньки Фавзії з іранським кронпринцом, який згодом став шахом Мохаммадом Резою Пехлеві.

Точну вартість викраденої прикраси наразі не повідомляють, однак у поліції зазначають, що вона є дуже високою.

Поліція розшукує двох чоловіків

Правоохоронці оприлюднили фотографії підозрюваних, зроблені камерами відеоспостереження музею.

Обидва чоловіки мають зріст приблизно 170–175 сантиметрів, худорляву статуру, темне волосся та темні бороди. Під час пограбування вони були одягнені в чорний верхній одяг і темні кросівки з білою підошвою.

MAK після інциденту продовжив роботу. Виставка "Glanzstücke" також знову доступна для відвідувачів.

Поліція просить усіх, хто може мати інформацію про підозрюваних, повідомити про це до земельного управління кримінальної поліції Відня.

Новини.LIVE писали, що у Києві військовослужбовець, який самовільно залишив частину, незаконно заволодів чужим автомобілем. Чоловік згодом продав транспортний засіб, після чого правоохоронці встановили його місцеперебування та повідомили про підозру.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Києві чоловік намагався пограбувати крамницю, сховавшись у бочці зі смолою. Зловмисник намагався непомітно проникнути до магазину, однак його план провалився, а правоохоронці затримали чоловіка.