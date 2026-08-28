В Вене похитили колье Van Cleef, созданное для египетской королевы

Украденное ожерелье из Вены. Фото: Новини.LIVE

В Вене двое мужчин похитили из Музея прикладного искусства (MAK) драгоценное ожерелье, инкрустированное 673 бриллиантами. Злоумышленники пришли в музей как обычные посетители, разбили молотком стеклянную витрину и похитили украшение. Полиция обнародовала их фотографии и объявила розыск.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Новини.LIVE.

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Как произошло ограбление

По данным правоохранителей, двое мужчин вошли в музей около 14:00 в четверг, 27 августа. Они вели себя как обычные посетители выставки "Glanzstücke", где представлены ювелирные изделия Van Cleef & Arpels и экспонаты из коллекции MAK.

Впоследствии мужчины разбили стеклянную витрину молотком и похитили одно из ожерелий. В полиции предполагают, что злоумышленники заранее знали, какое именно украшение хотят похитить. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители начали расследование по факту ограбления. К поискам привлекли, в частности, кинолога со служебной собакой и специалистов по розыску культурных ценностей.

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Какое колье похитили

Речь идет о платиновом ожерелье, украшенном 673 бриллиантами общим весом около 200 каратов. По информации музея, украшение было создано по заказу египетской королевской семьи.

Украденное ожерелье. Фото: Новини.LIVE

В 1939 году ожерелье носила египетская королева Назли на свадьбе своей дочери Фавзии с иранским кронпринцем, который впоследствии стал шахом Мохаммадом Резой Пехлеви.

Точную стоимость похищенного украшения пока не сообщают, однако в полиции отмечают, что она очень высока.

Полиция разыскивает двух мужчин

Правоохранители обнародовали фотографии подозреваемых, сделанные камерами видеонаблюдения музея.

Оба мужчины ростом примерно 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и тёмными бородами. Во время ограбления они были одеты в чёрную верхнюю одежду и тёмные кроссовки с белой подошвой.

MAK после инцидента продолжил работу. Выставка "Glanzstücke" также вновь открыта для посетителей.

Полиция просит всех, кто может располагать информацией о подозреваемых, сообщить об этом в земельное управление криминальной полиции Вены.

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