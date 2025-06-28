Весілля засновника Amazon Джеффа Безоса і журналістки Лорен Санчес у Венеції — фото

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес . Фото: Reuters

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес цього тижня запросили до Венеції десятки VIP-гостей зі світу кіно, фінансів та шоу-бізнесу на триденне святкування свого весілля. Подію вже охрестили "весіллям століття".

Про це пише Reuters.

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Як проходить весілля

Урочистості розпочалися ввечері 26 червня у середньовічній церкві Мадонна дель Орто в районі Каннареджо, де зберігаються роботи живописця Тінторетто. У п’ятницю , 27 червня, пара обмінялася обручками на острові Сан-Джорджо, навпроти площі Святого Марка. Музичний супровід забезпечував Маттео Бочеллі — син відомого тенора Андреа Бочеллі.

Головна вечірка запланована на суботу, 28 червня, в Арсеналі — колишній верфі, де будували кораблі для Венеційської республіки. За повідомленнями ЗМІ, для гостей співатимуть Леді Гага та Елтон Джон.

Лорен Санчес та Джефф Безос. Фото: Reuters

Хто із зіркових гостей присутній

Серед перших гостей, які прибули у Венецію у вівторок, — дочка Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер. Серед інших зірок: Білл Ґейтс, Орландо Блум, Том Бреді, королева Йорданії, Опра Вінфрі, Кріс Дженнер, Кім і Хлої Кардаш’ян, а також дизайнер Доменіко Дольче (Dolce & Gabbana).

Безос і Санчес прибули у Венецію гелікоптером у середу, 25 червня.

Весільна церемонія. Фото: laurensanchezbezos/instagram

Де зупинилися гості

Для гостей забронювали п’ять найрозкішніших готелів міста, зокрема Cipriani на острові Джудекка та St. Regis біля площі Святого Марка. Безос і Санчес проживають в готелі Aman, де номер із видом на Гранд-канал коштує від 4 000 євро за ніч. До речі, саме в цьому готелі у 2014 році святкували весілля Джордж Клуні та Амаль Аламуддін.

Благодійність

Безос і Санчес пожертвували 3 мільйони євро трьом венеційським інституціям: по 1 млн євро отримали академічний консорціум CORILA, що вивчає екосистему лагуни; місцеве відділення ЮНЕСКО та Міжнародний університет Венеції.

Нагадаємо, мільярдер Джефф Безос заручився з шоувумен Лорен Санчес у травні 2023 року. Згодом засновник Amazon втрапив у скандал через фотосесію Санчес для Vogue в образі простачки.