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Главная Новости дня В Венеции состоялась свадьба миллиардера Безоса и Санчес — фото

В Венеции состоялась свадьба миллиардера Безоса и Санчес — фото

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Дата публикации 28 июня 2025 09:48
Свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в Венеции - фото
Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес. Фото: Reuters
Ключові моменти Как проходит свадьба Кто из звездных гостей присутствует Где остановились гости Благотворительность

Основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес на этой неделе пригласили в Венецию десятки VIP-гостей из мира кино, финансов и шоу-бизнеса на трехдневное празднование своей свадьбы. Событие уже окрестили "свадьбой века".

Об этом пишет Reuters.

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Как проходит свадьба

Торжества начались вечером 26 июня в средневековой церкви Мадонна дель Орто в районе Каннареджо, где хранятся работы живописца Тинторетто. В пятницу, 27 июня, пара обменялась обручальными кольцами на острове Сан-Джорджо, напротив площади Святого Марка. Музыкальное сопровождение обеспечивал Маттео Бочелли — сын известного тенора Андреа Бочелли.

Главная вечеринка запланирована на субботу, 28 июня, в Арсенале — бывшей верфи, где строили корабли для Венецианской республики. По сообщениям СМИ, для гостей будут петь Леди Гага и Элтон Джон.

Безос весілля
Лорен Санчес и Джефф Безос. Фото: Reuters

Кто из звездных гостей присутствует

Среди первых гостей, прибывших в Венецию во вторник, — дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Среди других звезд: Билл Гейтс, Орландо Блум, Том Брэди, королева Иордании, Опра Уинфри, Крис Дженнер, Ким и Хлои Кардашьян, а также дизайнер Доменико Дольче (Dolce & Gabbana).

Безос и Санчес прибыли в Венецию на вертолете в среду, 25 июня.

Безос і Санчес весілля
Свадебная церемония. Фото: laurensanchezbezos/instagram

Где остановились гости

Для гостей забронировали пять самых роскошных отелей города, в том числе Cipriani на острове Джудекка и St. Regis возле площади Святого Марка. Безос и Санчес проживают в отеле Aman, где номер с видом на Гранд-канал стоит от 4 000 евро за ночь. Кстати, именно в этом отеле в 2014 году праздновали свадьбу Джордж Клуни и Амаль Аламуддин.

Благотворительность

Безос и Санчес пожертвовали 3 миллиона евро трем венецианским институтам: по 1 млн евро получили академический консорциум CORILA, изучающий экосистему лагуны; местное отделение ЮНЕСКО и Международный университет Венеции.

Напомним, миллиардер Джефф Безос обручился с шоувумен Лорен Санчес в мае 2023 года. Впоследствии основатель Amazon попал в скандал из-за фотосессии Санчес для Vogue в образе простушки.

Италия Amazon Джефф Безос свадьба Венеция
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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