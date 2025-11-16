Оперу Запорожець за Дунаєм вперше поставили у Вашингтоні

Опера "Запорожець за Дунаєм" у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

United Help Ukraine у партнерстві з Loudoun Lyric Opera представили в американському столичному регіоні першу повноцінну постановку легендарної української комічної опери "Запорожець за Дунаєм". Прем'єра зібрала повну залу глядачів, які прагнули відчути українську культуру через музику, гумор і живу історію. Американський акторський склад вперше взявся за інтерпретацію цього твору, а сама опера прозвучала двома мовами: українською та англійською.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у Вашингтоні Уляна Бойчук.

Українську оперу "Запорожець за Дунаєм" поставили у Вашингтоні

Починаючи вечір, президентка United Help Ukraine Марина Байдюк наголосила, що вечір має особливу символіку — не лише мистецьку, а й історичну.

"Це перша повна постановка української опери в окрузі Колумбія. Ми разом із Loudoun Lyric Opera презентуємо "Запорожця за Дунаєм" — твір, який є наріжним каменем української культури. Це історія про любов, надію і прагнення свободи. Її написали в XIX столітті, але її дух звучить сьогодні так само сильно, коли українці продовжують боротися за ці самі ідеали", — сказала вона зі сцени.

Опера "Запорожець за Дунаєм" у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

Американські актори української опери. Фото: Artem Balashov

Українська опера "Запорожець за Дунаєм" у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

Американка Пат Маховскі прийшла підтримати доньку, яка брала участь у постановці.

"Мені дуже сподобалося. Музика — неймовірна. І те, що моя дочка працювала в команді — це ще більше гріє серце. Це допомагає нам зрозуміти, через що проходять інші країни та інші люди", — сказала вона.

Сім’я Фріланд прийшла майже у повному складі.

"Було чудово. Музика прекрасна. І це про Україну — це важливо", — розповів глядач Джон Фріланд.

Вперше українську оперу поставили у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

Опера "Запорожець за Дунаєм". Фото: Artem Balashov

Його діти також ділилися емоціями:"Моя мама грала одну з головних ролей — Одарку. Вона чудова. А оркестр — просто дивовижний!"

Саллі Фріланд у ролі Одарки опанувала дещо нові для себе вміння, каже, що її персонаж — темпераментний, емоційний, вибуховий, і акторка зізнається, що це був цікавий виклик.

"Вона набагато гостріша, ніж я в реальному житті. Було неймовірно весело грати її вибуховість і любов одночасно. Найскладнішим було вивчити українську — я її не знаю, і перші тижні я просто вчила звучання слів. Але мій партнер по сцені був чудовим, ми багато експериментували, і він терпляче дозволяв мені "бити" його за сценарієм. Я дуже співчуваю Україні і вважаю участь у цій постановці способом підтримати українську громаду через мистецтво. Сподіваюся, вони відчули шматочок дому", — поділилась Саллі.

Українська опера у США. Фото: Artem Balashov

Актори опери "Запорожець за Дунаєм". Фото: Artem Balashov

Опера у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

"Запорожець за Дунаєм". Фото: Artem Balashov

Актори української опери "Запорожець за Дунаєм". Фото: Artem Balashov

Опера була двомовною: співали актори українською, а діалоги звучали англійською. Роль ніжної та романтичної Оксани виконала Саманта Соса.

"Мені було надзвичайно приємно працювати з цією командою — співаками, оркестром, продюсерами. Усі настільки щирі й віддані справі. Це було справжнє задоволення співпрацювати з ними", — розповідає Саманта і зізнається, що вперше заспівала українською, до чого разом із колегами ретельно готувалась.

Вперше українську оперу поставили у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

За її словами, українська мова для неї була абсолютно новою і це було складно. Вона зізналась, що слова звучали, як набір незнайомих звуків на відміну від італійської чи німецької, де вже багато чого знайоме.

Після праці над постановкою та самою виставою, Саманта також була вражена самою історією "Запорожця за Дунаєм".

"Це про радість, про любов до рідної землі. І це той меседж, який мені дуже хотілося передати зі сцени", — додала вона.

Українська опера "Запорожець за Дунаєм" у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

Опера "Запорожець за Дунаєм" у Вашингтоні. Фото: Artem Balashov

Водночас Марина Байдюк наголосила, що присутність людей на опері — це більше, ніж любов до мистецтва. Вона вважає, що це жест солідарності та свідчення того, що українські голоси та українські історії мають значення.

Усі виручені кошти спрямовані на Smuha Family Resilience Project — програму United Help Ukraine, що надає психологічну допомогу, арттерапію та групові заняття для дітей та сімей в Україні, які пережили травму війни.

