Оперу Запорожец за Дунаем впервые поставили в Вашингтоне

Опера "Запорожец за Дунаем" в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

United Help Ukraine в партнерстве с Loudoun Lyric Opera представили в американском столичном регионе первую полноценную постановку легендарной украинской комической оперы "Запорожец за Дунаем". Премьера собрала полный зал зрителей, которые стремились почувствовать украинскую культуру через музыку, юмор и живую историю. Американский актерский состав впервые взялся за интерпретацию этого произведения, а сама опера прозвучала на двух языках: украинском и английском.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в Вашингтоне Ульяна Бойчук.

Реклама

Читайте также:

Украинскую оперу "Запорожец за Дунаем" поставили в Вашингтоне

Начиная вечер, президент United Help Ukraine Марина Байдюк отметила, что вечер имеет особую символику — не только художественную, но и историческую.

"Это первая полная постановка украинской оперы в округе Колумбия. Мы вместе с Loudoun Lyric Opera представляем "Запорожца за Дунаем" — произведение, которое является краеугольным камнем украинской культуры. Это история о любви, надежде и стремлении к свободе. Ее написали в XIX веке, но ее дух звучит сегодня так же сильно, когда украинцы продолжают бороться за эти же идеалы", — сказала она со сцены.

Опера "Запорожец за Дунаем" в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

Американские актеры украинской оперы. Фото: Artem Balashov

Украинская опера "Запорожец за Дунаем" в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

Американка Пат Маховски пришла поддержать дочь, которая участвовала в постановке.

"Мне очень понравилось. Музыка — невероятная. И то, что моя дочь работала в команде — это еще больше греет сердце. Это помогает нам понять, через что проходят другие страны и другие люди", — сказала она.

Семья Фриланд пришла почти в полном составе.

"Было замечательно. Музыка прекрасная. И это об Украине — это важно", — рассказал зритель Джон Фриланд.

Впервые украинскую оперу поставили в Вашингтоне: Artem Balashov

Опера "Запорожец за Дунаем". Фото: Artem Balashov

Его дети также делились эмоциями:"Моя мама играла одну из главных ролей — Одарку. Она замечательная. А оркестр — просто удивительный!"

Салли Фриланд в роли Одарки овладела несколько новыми для себя умениями, говорит, что ее персонаж — темпераментный, эмоциональный, взрывной, и актриса признается, что это был интересный вызов.

"Она гораздо острее, чем я в реальной жизни. Было невероятно весело играть ее взрывчатость и любовь одновременно. Самым сложным было выучить украинский — я его не знаю, и первые недели я просто учила звучание слов. Но мой партнер по сцене был замечательным, мы много экспериментировали, и он терпеливо позволял мне "бить" его по сценарию. Я очень сочувствую Украине и считаю участие в этой постановке способом поддержать украинскую общину через искусство. Надеюсь, они почувствовали кусочек дома", — поделилась Салли.

Украинская опера в США. Фото: Artem Balashov

Актеры оперы "Запорожец за Дунаем". Фото: Artem Balashov

Опера в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

"Запорожец за Дунаем". Фото: Artem Balashov

Актеры украинской оперы "Запорожец за Дунаем". Фото: Artem Balashov

Опера была двуязычной: пели актеры на украинском, а диалоги звучали на английском. Роль нежной и романтичной Оксаны исполнила Саманта Соса.

"Мне было очень приятно работать с этой командой — певцами, оркестром, продюсерами. Все настолько искренние и преданные делу. Это было настоящее удовольствие сотрудничать с ними", — рассказывает Саманта и признается, что впервые спела на украинском, к чему вместе с коллегами тщательно готовилась.

Впервые украинскую оперу поставили в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

По ее словам, украинский язык для нее был абсолютно новым и это было сложно. Она призналась, что слова звучали, как набор незнакомых звуков в отличие от итальянского или немецкого, где уже многое знакомо.

После работы над постановкой и самим спектаклем, Саманта также была поражена самой историей "Запорожца за Дунаем".

"Это о радости, о любви к родной земле. И это тот месседж, который мне очень хотелось передать со сцены", — добавила она.

Украинская опера "Запорожец за Дунаем" в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

Опера "Запорожец за Дунаем" в Вашингтоне. Фото: Artem Balashov

В то же время Марина Байдюк отметила, что присутствие людей на опере — это больше, чем любовь к искусству. Она считает, что это жест солидарности и свидетельство того, что украинские голоса и украинские истории имеют значение.

Все вырученные средства направлены на Smuha Family Resilience Project — программу United Help Ukraine, которая предоставляет психологическую помощь, арт-терапию и групповые занятия для детей и семей в Украине, которые пережили травму войны.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят билеты в лучшие театры ЕС. За "прикосновение к искусству" ценителям театров иногда приходится платить немалые деньги.

Также мы писали, что в Киеве открыли интерактивную выставку Ukraine WOW. Это масштабный культурный проект, над которым команда работала более полугода.