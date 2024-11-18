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У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

18 листопада 2024 08:50
Аркадій Пастула - Редактор
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада — фоторепортаж
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Вашингтоні у неділю, 17 листопада, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди виходили на вулицю, аби нагадати про бійців, які перебуваються в російській неволі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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Акція Free Azov у Вашингтоні

В акції також взяв участь командир Третьої ОШБр Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що прибув у США для адвокації інтересів України й не міг пропустити цей мітинг. 

Free Azov у Вашингтоні 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
У Вашингтоні відбувся мітинг на підтримку полонених воїнів з України
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку військовополонених України у Вашингтоні 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Мітинг у США 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

На акції також був присутній військовий, якого звільнили з російської неволі. Він наголосив, що після повернення з полону захисникам важливо відчути підтримку.

Акція на підтримку військовополонених в США 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених українців у США 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Мітинг у США 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE
Free Azov у Вашингтоні 17 листопада
Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 17 листопада у Львові відбулася чергова мирна акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.

Також у Києві Національний музей Революції Гідності запрошує відвідати виставку "Оленівка: квінтесенція жорстокості", де люди зможуть дізнатися більше про цю трагедію.

США війна українці Україна полонені Вашингтон

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