Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада — фоторепортаж

У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж
У Вашингтоні у неділю, 17 листопада, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди виходили на вулицю, аби нагадати про бійців, які перебуваються в російській неволі.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
Акція Free Azov у Вашингтоні
В акції також взяв участь командир Третьої ОШБр Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що прибув у США для адвокації інтересів України й не міг пропустити цей мітинг.
На акції також був присутній військовий, якого звільнили з російської неволі. Він наголосив, що після повернення з полону захисникам важливо відчути підтримку.
Нагадаємо, 17 листопада у Львові відбулася чергова мирна акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.
Також у Києві Національний музей Революції Гідності запрошує відвідати виставку "Оленівка: квінтесенція жорстокості", де люди зможуть дізнатися більше про цю трагедію.
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