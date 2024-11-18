Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада — фоторепортаж

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні у неділю, 17 листопада, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Люди виходили на вулицю, аби нагадати про бійців, які перебуваються в російській неволі.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

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Акція Free Azov у Вашингтоні

В акції також взяв участь командир Третьої ОШБр Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що прибув у США для адвокації інтересів України й не міг пропустити цей мітинг.

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

На акції також був присутній військовий, якого звільнили з російської неволі. Він наголосив, що після повернення з полону захисникам важливо відчути підтримку.

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Вашингтоні 17 листопада. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 17 листопада у Львові відбулася чергова мирна акція FreeAzov на підтримку українських військовополонених.

Також у Києві Національний музей Революції Гідності запрошує відвідати виставку "Оленівка: квінтесенція жорстокості", де люди зможуть дізнатися більше про цю трагедію.