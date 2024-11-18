Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября — фоторепортаж

В Вашингтоне прошла акция Free Azov — фоторепортаж
В Вашингтоне в воскресенье, 17 ноября, состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Люди выходили на улицу, чтобы напомнить о бойцах, которые находятся в российской неволе.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Акция Free Azov в Вашингтоне
В акции также принял участие командир Третьей ОШБр Дмитрий Кухарчук. Он отметил, что прибыл в США для адвокации интересов Украины и не мог пропустить этот митинг.
На акции также присутствовал военный, которого освободили из российской неволи. Он отметил, что после возвращения из плена защитникам важно почувствовать поддержку.
Напомним, 17 ноября во Львове прошла очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.
Также в Киеве Национальный музей Революции Достоинства приглашает посетить выставку "Еленовка: Квинтэссенция жестокости", где люди смогут узнать больше об этой трагедии.
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