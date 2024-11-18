Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября — фоторепортаж

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне в воскресенье, 17 ноября, состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Люди выходили на улицу, чтобы напомнить о бойцах, которые находятся в российской неволе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

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Акция Free Azov в Вашингтоне

В акции также принял участие командир Третьей ОШБр Дмитрий Кухарчук. Он отметил, что прибыл в США для адвокации интересов Украины и не мог пропустить этот митинг.

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

На акции также присутствовал военный, которого освободили из российской неволи. Он отметил, что после возвращения из плена защитникам важно почувствовать поддержку.

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Вашингтоне 17 ноября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 17 ноября во Львове прошла очередная мирная акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных.

Также в Киеве Национальный музей Революции Достоинства приглашает посетить выставку "Еленовка: Квинтэссенция жестокости", где люди смогут узнать больше об этой трагедии.