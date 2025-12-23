Відео
У Вашингтоні пройшла акція Free Azov

У Вашингтоні пройшла акція Free Azov

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 04:24
Акція FreeAzov пройшла у Вашингтоні 21 грудня
Учасники акції Free Azov у Вашингтоні. Фото: Катерина Моторна/Новини.LIVE

У неділю, 21 грудня, у Вашингтоні пройшла акція Free Azov. Учасники зібралося біля Білого дому, щоб нагадати американському суспільству про українців, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про акцію Free Azov у Вашингтоні

Анна Пікула, яка є організаторкою заходу, розповіла, що оборонці міста Маріуполь вже четвертий рік перебувають у полоні. Тож вона закликала людей доєднуватися є, щоб допомагати бути голосом полонених.

"Захисники Маріуполя, на жаль, зустрічають вже четверте Різдво у полоні, зазнають тортур. Ми хочемо про це говорити. Ми говоримо про це, нагадуємо. Ми є їхнім голосом і закликаємо усіх доєднуватися і допомагати бути голосом наших полонених", — сказала Анна Пікула.

Активісти тримали плакати з написами FreeAzov, Free Azovstal Defenders, AZOVSTAL Free Mariupol Defenders.

У Вашингтоні 21 грудня пройшла акція Free Azov
Учасники акції FreeAzov у Вашингтоні. Фото: Катерина Моторна/Новини.LIVE

Також учасники показували фотографії полонених з розповідями про тортури, яких вони зазнають.

Акція Free Azov відбулася у Вашингтоні 21 грудня
Захисник, який опинився в російському полоні. Фото: Катерина Моторна/Новини.LIVE

Окрім того, до акції долучився навіть чотирилапий у патріотичному костюмі з українським гербом.

Акція Free Azov у Вашингтоні 21 грудня - на захід прийшов і пес
Пес, який теж долучився до акції. Фото: Катерина Моторна/Новини.LIVE

Нагадаємо, що 16 грудня 2025 року, в центрі Києва також пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Тоді люди наголосили, що на таких мітингах мають бути всі українці, оскільки це важливо для обмінів полоненими.

Також ми писали, що у серпні 2025 року в Одесі на Дерибасівській теж пройшла акція FreeAzov.

мітинг Маріуполь акція бригада "Азов" війна в Україні Вашингтон
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
