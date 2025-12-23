Видео
Главная Новости дня В Вашингтоне прошла акция Free Azov

В Вашингтоне прошла акция Free Azov

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 04:24
Акция FreeAzov прошла в Вашингтоне 21 декабря
Участники акции Free Azov в Вашингтоне. Фото: Екатерина Моторная/Новини.LIVE

В воскресенье, 21 декабря, в Вашингтоне прошла акция Free Azov. Участники собралось возле Белого дома, чтобы напомнить американскому обществу об украинцах, которые находятся в российском плену.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно об акции Free Azov в Вашингтоне

Анна Пикула, которая является организатором мероприятия, рассказала, что защитники города Мариуполь уже четвертый год находятся в плену. Поэтому она призвала людей присоединяться есть, чтобы помогать быть голосом пленных.

"Защитники Мариуполя, к сожалению, встречают уже четвертое Рождество в плену, подвергаются пыткам. Мы хотим об этом говорить. Мы говорим об этом, напоминаем. Мы являемся их голосом и призываем всех присоединяться и помогать быть голосом наших пленных", — сказала Анна Пикула.

Активисты держали плакаты с надписями FreeAzov, Free Azovstal Defenders, AZOVSTAL Free Mariupol Defenders.

У Вашингтоні 21 грудня пройшла акція Free Azov
Участники акции FreeAzov в Вашингтоне. Фото: Екатерина Моторная/Новости.LIVE

Также участники показывали фотографии пленных с рассказами о пытках, которым они подвергаются.

Акція Free Azov відбулася у Вашингтоні 21 грудня
Защитник, который оказался в российском плену. Фото: Екатерина Моторная/Новости.LIVE

Кроме того, к акции присоединился даже четвероногий в патриотическом костюме с украинским гербом.

Акція Free Azov у Вашингтоні 21 грудня - на захід прийшов і пес
Пес, который тоже присоединился к акции. Фото: Екатерина Моторная/Новости.LIVE

Напомним, что 16 декабря 2025 года, в центре Киева также прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Тогда люди отметили, что на таких митингах должны быть все украинцы, поскольку это важно для обменов пленными.

Также мы писали, что в августе 2025 года в Одессе на Дерибасовской тоже прошла акция FreeAzov.

митинг Мариуполь акция бригада "Азов" война в Украине Вашингтон
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
