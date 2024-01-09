У Варшаві тисячі людей зібралися на мітинг проти агресії РФ — фоторепортаж
Вчора під представництвом Європейського Союзу у Варшаві зібралися кілька тисяч людей на мітинги про агресії РФ в Україні. Небайдужі закликали Європу та світ активніше підтримувати нашу державу на тлі посилення російських атак.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинги у Польщі на підтримку України
Вчора у Варшаві тисячі людей вийшли на мітинг Stop Russian Terror. Вони закликали Європу та світ активніше підтримувати Україну на тлі посилення російських атак.
Крім того, люди вимагали негайно надати зброю для захисту цивільного населення, зокрема F-16, передати Києву заморожені російські активи та ізолювати російських дипломатів в ЄС.
Нагадаємо, нещодавно Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.
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