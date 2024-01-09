У Варшаві тисячі людей зібралися на мітинг проти агресії РФ — фоторепортаж

Мітинг у Варшаві проти агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Вчора під представництвом Європейського Союзу у Варшаві зібралися кілька тисяч людей на мітинги про агресії РФ в Україні. Небайдужі закликали Європу та світ активніше підтримувати нашу державу на тлі посилення російських атак.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вчора у Варшаві тисячі людей вийшли на мітинг Stop Russian Terror. Вони закликали Європу та світ активніше підтримувати Україну на тлі посилення російських атак.

Мітинг у Варшаві проти агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві проти агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві проти агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві проти агресії РФ. Фото: Новини.LIVE

Крім того, люди вимагали негайно надати зброю для захисту цивільного населення, зокрема F-16, передати Києву заморожені російські активи та ізолювати російських дипломатів в ЄС.

Нагадаємо, нещодавно Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.