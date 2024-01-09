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В Варшаве тысячи человек собрались на митинг против агрессии РФ — фоторепортаж

9 января 2024 11:35
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
В Варшаве тысячи человек собрались на митинг против агрессии РФ — фоторепортаж
Митинг в Варшаве против агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Вчера под представительством Европейского Союза в Варшаве собралось несколько тысяч человек на митинги об агрессиях РФ в Украине. Неравнодушные призывали Европу и мир более активно поддерживать наше государство на фоне усиления российских атак.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинги в Польше в поддержку Украины

Вчера в Варшаве тысячи человек вышли на митинг Stop Russian Terror. Они призвали Европу и мир более активно поддерживать Украину на фоне усиления российских атак.

митинг в Польше
Митинг в Варшаве против агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE
митинг в Польше
Митинг в Варшаве против агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE
митинг в Польше
Митинг в Варшаве против агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE
митинг в Польше
Митинг в Варшаве против агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, люди потребовали немедленно предоставить оружие для защиты гражданского населения, в частности, F-16, передать Киеву замороженные российские активы и изолировать российских дипломатов в ЕС.

Напомним, недавно Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

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