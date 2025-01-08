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У ТЦК взяли хабар з військовозобов'язаного — що вирішив суд

8 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Представник ТЦК вимагав у військовозобов'язаного хабар, проте суд досі не може визначити покарання
Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Тернополі судили представника ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного і сприяв його переправі через кордон. Суд за це покарав військового, проте рішення покарання змінювалися і остаточного покарання досі немає.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, представник ТЦК у липні 2023 року запропонував військовозобов'язаному чоловіку механізм виїзду за кордон шляхом отримання довідки про тимчасову непридатність до військової служби, яка надає право перетину державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, робітник ТЦК повідомив, що перебуває у хороших відносинах з членами ВЛК в інших областях України, до повноважень яких входить прийняття рішень щодо визнання осіб тимчасово непридатними до військової служби. Він запевнив, що може впливати на прийняття ними рішень і вказав умову, що допоможе ухилянту за хабар у розмірі 10 тисяч доларів. З них 5 тисяч військовозобов'язаний мав віддати одразу, а решту — після отримання відповідних документів.

27 липня 2023 було передано першу половину коштів (за курсом доллара на той момент — 182 850 грн) і ці гроші передбачали вплив на членів ВЛК в Одесі за вирішення питання щодо визнання військовозобов'язаного чоловіка тимчасово непридатним до військової служби.

Рішення суду

Тернопільський міськрайонний суд вироком від 18 січня 2024 року визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (КК), призначивши покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та штрафу в розмірі 51 000 гривень. При цьому обвинуваченого було звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном на підставі ст. 75 КК.

Апеляційний суд змінив вирок, залишивши трирічне позбавлення волі та штраф у 51 000 грн як самостійні види покарання. Водночас, на підставі ст. 75 КК, засудженого також звільнили від відбування позбавлення волі з випробуванням.

У касаційній скарзі прокурор наголосив, що апеляційний суд не перевірив аргументи про порушення вимог ч. 2 ст. 53 КК. Зокрема, суд першої інстанції призначив засудженому штраф у розмірі 51 000 грн, що менше суми неправомірної вигоди (182 850 грн), отриманої внаслідок злочину, що суперечить нормам закону. Також прокурор зазначив, що висновок про можливість застосування ст. 75 КК був передчасним.

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, направивши справу на новий розгляд.

Касаційний кримінальний суд (ККС) звернув увагу, що за положеннями ч. 2 ст. 53 КК, якщо злочин передбачає штраф понад 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), розмір штрафу не може бути меншим за майнову шкоду або дохід, отриманий від злочину, незалежно від максимальної межі штрафу, встановленої санкцією статті.

Апеляційний суд, залишаючи штраф у розмірі 3 000 НМДГ (51 000 грн), не врахував, що сума неправомірної вигоди, отриманої засудженим, становила 5 000 доларів США (за курсом НБУ станом на 27 липня 2023 року – 182 850 грн). Це суперечить вимогам ч. 2 ст. 53 КК.

Оскільки Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на новий розгляд в апеляційній інстанції, судовий процес ще не завершено, а остаточне рішення у справі має бути ухвалене після повторного розгляду апеляційним судом.

Нагадаємо, минулого місяця в Івано-Франківській області позбавили волі чоловіка, який ухилився від призову на військову службу, свідомо не з'явившись у ТЦК.

Також ми писали, що у Харкові виправдали старшого оперуповноваженого поліції. Його обвинувачували у вимаганні грошей у сім'ї підозрюваного у вбивстві, проте суд не знайшов достатніх доказів.

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