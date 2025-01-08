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В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

8 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Представитель ТЦК требовал у военнообязанного взятку, однако суд до сих пор не может определить наказание
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik
Виктория Козырь - редактор

В Тернополе судили представителя ТЦК, который взял взятку у военнообязанного и способствовал его переправе через границу. Суд за это наказал военного, однако решение наказания менялись и окончательного наказания до сих пор нет.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

Согласно материалам дела, представитель ТЦК в июле 2023 года предложил военнообязанному мужчине механизм выезда за границу путем получения справки о временной непригодности к военной службе, которая дает право пересечения государственной границы Украины.

Реализуя свой преступный умысел, работникТЦК сообщил, что находится в хороших отношениях с членами ВВК в других областях Украины, в полномочия которых входит принятие решений о признании лиц временно непригодными к военной службе. Он заверил, что может влиять на принятие ими решений и указал условие, что поможет уклонисту за взятку в размере 10 тысяч долларов. Из них 5 тысяч военнообязанный должен был отдать сразу, а остальные — после получения соответствующих документов.

27 июля 2023 года была передана первая половина средств (по курсу доллара на тот момент — 182 850 грн) и эти деньги предусматривали влияние на членов ВВК в Одессе за решение вопроса о признании военнообязанного мужчины временно непригодным к военной службе.

Решение суда

Тернопольский горрайонный суд приговором от 18 января 2024 года признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (УК), назначив наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 51 000 гривен. При этом обвиняемый был освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на основании ст. 75 УК.

Апелляционный суд изменил приговор, оставив трехлетнее лишение свободы и штраф в 51 000 грн как самостоятельные виды наказания. В то же время, на основании ст. 75 УК, осужденного также освободили от отбывания лишения свободы с испытанием.

В кассационной жалобе прокурор отметил, что апелляционный суд не проверил аргументы о нарушении требований ч. 2 ст. 53 УК. В частности, суд первой инстанции назначил осужденному штраф в размере 51 000 грн, что меньше суммы неправомерной выгоды (182 850 грн), полученной в результате преступления, что противоречит нормам закона. Также прокурор отметил, что вывод о возможности применения ст. 75 УК был преждевременным.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение.

Кассационный уголовный суд (ККС) обратил внимание, что по положениям ч. 2 ст. 53 УК, если преступление предусматривает штраф свыше 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), размер штрафа не может быть меньше имущественного ущерба или дохода, полученного от преступления, независимо от максимального предела штрафа, установленного санкцией статьи.

Апелляционный суд, оставляя штраф в размере 3 000 НМДГ (51 000 грн), не учел, что сумма неправомерной выгоды, полученной осужденным, составила 5 000 долларов США (по курсу НБУ по состоянию на 27 июля 2023 года - 182 850 грн). Это противоречит требованиям ч. 2 ст. 53 УК.

Поскольку Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционной инстанции, судебный процесс еще не завершен, а окончательное решение по делу должно быть принято после повторного рассмотрения апелляционным судом.

Напомним, в прошлом месяце в Ивано-Франковской области лишили свободы мужчину, который уклонился от призыва на военную службу, сознательно не явившись в ТЦК.

Также мы писали, что в Харькове оправдали старшего оперуполномоченного полиции. Его обвиняли в вымогательстве денег у семьи подозреваемого в убийстве, однако суд не нашел достаточных доказательств.

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