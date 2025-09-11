ТЦК на Тернопільщині затримало австрійського оператора

Військові біля авто. Ілюстративне фото: Армія.Inform

Австрійський телеканал ORF заявив про затримання Територіальним центром комплектування в Україні його оператора. Посольство Австрії в Києві попросило МЗС України з'ясувати обставини затримання.

Про це йдеться в заяві ORF.

Австрія вимагає пояснень

Зазначається, що поліція зупинила оператора для перевірки на дорозі, коли він їхав у Тернопільську область на зйомки матеріалу для кореспондента Крістіана Вершютца. Чоловікові 53 роки, він українець, був добровольцем у 2022 році та отримав поранення під час служби в Україні.

У ORF повідомляють, що після перевірки військовий ТЦК забрав оператора до відділку, де його "утримують вже чотири дні без пояснення причин".

"Ми вимагаємо від української влади негайного звільнення оператора ORF та пояснень причин цього арешту", — заявили в ORF.

У МЗС Австрії повідомили, що посольство в Києві вжило заходів відразу після арешту і звернулося до МЗС України з проханням з'ясувати обставини.

"Австрія закликає до дотримання верховенства права. Однак, оскільки це громадянин України, можливості посольства щодо надання підтримки дуже обмежені", — додали в австрійському міністерстві.

"Детектор медіа" дізнався, що оператором займається Бучацький районний ТЦК та СП. Однак там відмовилися від коментарів, посилаючись на те, що журналісти не є родичами оператора.

