ТЦК в Тернопольской области задержало австрийского оператора

Военные возле авто. Иллюстративное фото: Армия.Inform

Австрийский телеканал ORF заявил о задержании Территориальным центром комплектования в Украине его оператора. Посольство Австрии в Киеве попросило МИД Украины выяснить обстоятельства задержания.

Об этом говорится в заявлении ORF.

Австрия требует объяснений

Отмечается, что полиция остановила оператора для проверки на дороге, когда он ехал в Тернопольскую область на съемки материала для корреспондента Кристиана Вершютца. Мужчине 53 года, он украинец, был добровольцем в 2022 году и получил ранения во время службы в Украине.

В ORF сообщают, что после проверки военный ТЦК забрал оператора в участок, где его "удерживают уже четыре дня без объяснения причин".

"Мы требуем от украинских властей немедленного освобождения оператора ORF и объяснений причин этого ареста", — заявили в ORF.

В МИД Австрии сообщили, что посольство в Киеве приняло меры сразу после ареста и обратилось в МИД Украины с просьбой выяснить обстоятельства.

"Австрия призывает к соблюдению верховенства права. Однако, поскольку это гражданин Украины, возможности посольства по оказанию поддержки очень ограничены", — добавили в австрийском министерстве.

"Детектор медиа" узнал, что оператором занимается Бучацкий районный ТЦК и СП. Однако там отказались от комментариев, ссылаясь на то, что журналисты не являются родственниками оператора.

