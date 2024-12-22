Удар по українських кол-центрах — у ЦПД викрили черговий російський фейк

Запуск балістичної ракети. Ілюстративне фото: flickr.com/compacflt

Російська пропаганда розповсюджує черговий фейк про нібито підготовку "потужного удару" по українських "кол-центрах". Також агресор лякає планами вдарити новими північнокорейськими балістичними ракетами.

Про це повідомили у пресслужбі Центру протидії дезінформації (ЦПД) у неділю, 22 грудня.

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У ЦПД наголошують, що загроза ракетних ударів існує цілодобово з першого дня повномасштабного вторгнення, але противник ніколи заздалегідь не інформує про свої атаки. Такі повідомлення є лише інструментом інформаційної війни, спрямованим на нагнітання паніки серед населення.

"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки у населення", — йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації також закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, стежити за офіційними джерелами інформації та в разі небезпеки негайно йти до укриття.

Повідомлення російської пропаганди. Фото: ЦПД

Раніше старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева заявила, що упродовж останніх 18 місяців росіяни намагалися за допомогою інформаційних атак зірвати мобілізацію в України. Також метою російської пропаганди є залякування населення.

А заступник голови ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Росія продовжуватиме використовувати інформаційні приводи для дестабілізації ситуації в Україні. Громадянам не варто панікувати, а тверезо оцінювати ситуацію і використовувати ті методи збереження життя, які їм відомі від початку війни.