Удар по украинским колл-центрам — в ЦПД разоблачили очередной российский фейк

Запуск баллистической ракеты. Иллюстративное фото: flickr.com/compacflt

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колл-центрам". Также агрессор пугает планами ударить новыми северокорейскими баллистическим ракетам.

Об этом сообщили в пресс-службеЦентра противодействия дезинформации (ЦПД) в воскресенье, 22 декабря.

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В ЦПД отмечают, что угроза ракетных ударов существует круглосуточно с первого дня полномасштабного вторжения, но противник никогда заранее не информирует о своих атаках. Такие сообщения являются инструментом информационной войны, направленным на нагнетание паники среди населения.

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники у населения", — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации также призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, следить за официальными источниками информации и в случае опасности немедленно идти к укрытию.

Сообщения российской пропаганды. Фото: ЦПД

Ранее старший эксперт NATO SmartCom COE Марина Воротынцева заявила, что за последние 18 месяцев россияне пытались с помощью информационных атак сорвать мобилизацию в Украине. Также целью российской пропаганды является запугивание населения.

А заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия будет использовать информационные поводы для дестабилизации ситуации в Украине. Гражданам не стоит паниковать, а трезво оценивать ситуацию и использовать те методы сохранения жизни, которые им известны с начала войны.