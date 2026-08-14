У Трампа шукають заміну Лівітт: названо кандидатів

Кароліна Лівітт. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Кароліна Лівітт залишить посаду прессекретаря Білого дому наприкінці місяця, а в оточенні Дональда Трампа вже обговорюють можливих наступників. Серед кандидатів називають представників адміністрації, консервативних медіа та команди MAGA, однак остаточного рішення президент США поки не ухвалив.

Про це пише POLITICO, передає Новини.LIVE.

Кого можуть призначити наступником Лівітт

Рішення про відставку Лівітт стало несподіванкою навіть для частини її колег. За словами співрозмовників, близьких до адміністрації Трампа, після оголошення про її відхід у Білому домі почали активно обговорювати можливих претендентів на посаду.

Серед потенційних кандидатів називають Моніку Кроулі — керівницю протоколу президента США та відому консервативну медійну діячку. Також у розмовах фігурує Скотт Дженнінгс, політичний коментатор CNN.

Ще одним можливим претендентом є Джейсон Міллер, який раніше був речником передвиборчого штабу Трампа. Серед кандидатів також згадують Аліну Хаббу, колишню радницю президента.

Окремо розглядають кандидатуру Анни Келлі, однієї із заступниць Лівітт. Вона має широке коло обов'язків у пресслужбі Білого дому та вже неодноразово представляла адміністрацію в ефірах великих телеканалів.

У списку потенційних наступників також з'являлося ім'я Кеті Міллер — колишньої чиновниці адміністрації Трампа та дружини заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера. Водночас один зі співрозмовників, близьких до адміністрації, категорично відкинув такий варіант.

Чому Трамп поки не визначився

Співрозмовники видання характеризують відхід Лівітт як незапланований. За їхніми словами, посада прессекретаря є надзвичайно важливою для Трампа, тому президент може не поспішати з остаточним рішенням.

"Білий дім проведе справжній пошук", — зазначив один із джерел.

За його словами, серед потенційних кандидатів можуть бути телевізійні коментатори, представники адміністрації та люди з близького оточення президента. Водночас у Білому домі поки не повідомляють, чи визначив Трамп конкретну кандидатуру.

Також залишається невідомим, хто тимчасово виконуватиме обов'язки прессекретаря, якщо постійного наступника не призначать одразу. Подібна ситуація вже виникала під час декретної відпустки Лівітт.

Лівітт залишиться радницею Трампа

Дональд Трамп оголосив про майбутній відхід Кароліни Лівітт у середу. За його словами, речниця залишає посаду, щоб більше часу проводити з родиною.

28-річна Лівітт пропрацювала на посаді близько півтора року та стала однією з найбільш помітних представниць адміністрації. Нещодавно вона повернулася до роботи після декретної відпустки у зв'язку з народженням другої дитини.

Після відставки Лівітт не зникне з політичного оточення президента. Вона залишиться зовнішньою радницею Трампа.

Водночас її наступнику доведеться не лише представляти президента на телебаченні, а й вибудовувати відносини з журналістами за лаштунками. Саме цю частину роботи Лівітт у Білому домі вважають однією з причин її ефективності.

Які зміни Лівітт запровадила у Білому домі

За час роботи Лівітт помітно змінила формат взаємодії адміністрації Трампа з пресою. Регулярні брифінги для журналістів стали однією з характерних рис другого президентського терміну Трампа.

На першому брифінгу в січні 2025 року Лівітт заявила, що Білий дім відкриє доступ до пресслужби для "нових медіа". Адміністрація також почала самостійно визначати, які новинні організації отримуватимуть місця у президентському прес-пулі.

Раніше цим питанням займалася Асоціація кореспондентів Білого дому. Таким чином, підхід адміністрації до роботи з медіа за Лівітт суттєво відрізнявся від традиційної практики.

Тепер її наступнику доведеться вирішувати, чи продовжувати нинішню частоту брифінгів і формат роботи з журналістами. Важливим залишається й питання, наскільки сам Трамп зацікавлений у регулярних брифінгах, адже президент часто сам відповідає на запитання представників медіа під час тривалих спілкувань із журналістами.

Прессекретар Трампа може отримати складне завдання

Один із високопоставлених чиновників Білого дому наголосив, що остаточних рішень щодо нового прессекретаря наразі немає.

Наступнику Лівітт доведеться одночасно виконувати кілька функцій: захищати позицію президента в медіа, комунікувати з журналістами та підтримувати робочі контакти з редакціями. Саме поєднання публічної та закулісної роботи може стати головним викликом для нового речника.

За першої адміністрації Трампа традиційні брифінги поступово втрачали регулярність. Зокрема, Стефані Грішем, яка обіймала посаду прессекретаря у 2019–2020 роках, за час роботи не провела жодного офіційного брифінгу для преси.

Тому майбутнє пресслужби Білого дому залежатиме не лише від того, кого Трамп призначить наступником Лівітт, а й від того, який формат комунікації з медіа президент США обере надалі.

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