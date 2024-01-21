У тимчасово окупованому Донецьку обстріляли ринок — є загиблі і поранені

Руйнування ринку внаслідок обстрілу. Фото: росЗМІ

Тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін та росЗМІ.

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Обстріл ринку в Донецьку

"На "Текстильнику" в окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих та поранених", — йдеться в росЗМІ.

Зокрема, як повідомляють російські загарбники, внаслідок обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих.

"За попередніми даними, внаслідок варварського обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих", — заявив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

При цьому загарбники вже встигли звинуватити в обстрілі ринку українських військових.

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Росіяни самі обстрілюють окупований Донецьк

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами, які здійснюють самі окупанти, щоб дискредитувати українських військових.

Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, окупованого російськими військами ще у 2014 році, постраждали понад 10 людей. Серед загиблих була 6-річна дівчинка. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у середу, 10 січня, вдарили по одному із вугільнодобувних підприємств і Мирнограді Донецької області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Нагадуємо, Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу"). Він проведе за ґратами 15 років.