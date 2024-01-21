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У тимчасово окупованому Донецьку обстріляли ринок — є загиблі і поранені

21 січня 2024 14:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У тимчасово окупованому Донецьку обстріляли ринок — є загиблі і поранені
Руйнування ринку внаслідок обстрілу. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл 21 січня. Під ударом опинився ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін та росЗМІ.

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Обстріл ринку в Донецьку

"На "Текстильнику" в окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих та поранених", — йдеться в росЗМІ.

Зокрема, як повідомляють російські загарбники, внаслідок обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих.

"За попередніми даними, внаслідок варварського обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих", — заявив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

При цьому загарбники вже встигли звинуватити в обстрілі ринку українських військових.

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Росіяни самі обстрілюють окупований Донецьк

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами, які здійснюють самі окупанти, щоб дискредитувати українських військових.

Наприклад, 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, окупованого російськими військами ще у 2014 році, постраждали понад 10 людей. Серед загиблих була 6-річна дівчинка. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у середу, 10 січня, вдарили по одному із вугільнодобувних підприємств і Мирнограді Донецької області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Нагадуємо, Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському ("Паличу"). Він проведе за ґратами 15 років. 

ЗСУ
Україна
Донецька область
окупанти
Донецьк

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