Во временно оккупированном Донецке обстреляли рынок — есть погибшие и раненые

Разрушение рынка в результате обстрела. Фото: росСМИ

Временно оккупированный Донецк попал под обстрел 21 января. Под ударом оказался рынок на большом жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

Об этом сообщил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин и росСМИ.

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Обстрел рынка в Донецке

"На "Текстильщике" в оккупированном Донецке под обстрел попал рынок. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших и раненых", — говорится в росСМИ.

В частности, как сообщают российские захватчики, в результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших.

"По предварительным данным, в результате варварских обстрелов Кировского района в микрорайоне Текстильщик 8 погибших", — заявил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.

При этом захватчики уже успели обвинить в обстреле рынка украинских военных.

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Россияне сами обстреливают оккупированный Донецк

Временно оккупированный Донецк часто находится под обстрелами, которые производят сами оккупанты, чтобы дискредитировать украинских военных.

К примеру, 1 сентября 2023 года из-за атаки Донецка, оккупированного российскими войсками еще в 2014 году, пострадали более 10 человек. Среди погибших была 6-летняя девочка. Через несколько дней под обстрел в Донецке попал центр города.

Ранее мы сообщали, что российские войска в среду, 10 января, ударили по одному из угольно-добывающих предприятий и Мирнограду Донецкой области. В результате атаки погиб мирный житель.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева объявил приговор экскеровщику застенки "Изоляция" Денису Куликовскому ("Палычу"). Он проведет за решеткой 15 лет.