Вибух у Тернополі 26 листопада 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Тернополі пролунав прямо зараз, в ніч проти 26 листопада. Це вже мінімум другий раз, коли у місті чули вибух.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Вибух у Тернополі

"У Тернополі знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:59.

Водночас начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода повідомив, що в області працює ППО. Крім того, з приводу минулих вибухів він уточнив, що з'ясування обсягу пошкоджень я усунення наслідків тривають.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Донецькій областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько першої години ночі у Тернополі було чутно звуки вибухів. Після цього у місті часткового зникло світло. В ОВА повідомляли, що з'ясовують обсяг пошкоджень.

Також ми писали, що у Києві щонайменше двічі цієї ночі було чути вибухи. Перед тим, як о 00:38 в столиці лунали вибухи, військові фіксували над Київською областю понад 10 груп ударних безпілотників противника. Найбільша загроза існувала для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова та Білої Церкви.