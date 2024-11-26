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В Тернополе снова прозвучал взрыв

26 ноября 2024 03:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрыв в Тернополе 26 ноября 2024 года
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрыв в Тернополе прозвучал прямо сейчас, в ночь на 26 ноября. Это уже минимум второй раз, когда в городе слышали взрыв.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Взрыв в Тернополе

"В Тернополе снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:59.

В то же время начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что в области работает ПВО. Кроме того, по поводу прошлых взрывов он уточнил, что выяснение объема повреждений и устранения последствий продолжаются.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Полтавской, Черниговской, Сумской и Донецкой областях. Кроме того, темно-красным цветом отмечены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже на протяжении многих месяцев.

В Тернополе снова прозвучал взрыв - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа ночи в Тернополе были слышны звуки взрывов. После этого в городе частичного пропал свет. В ОВА сообщали, что объем повреждений выясняют.

Также мы писали, что в Киеве по меньшей мере дважды в эту ночь были слышны взрывы. Перед тем, как в 00:38 в столице раздавались взрывы, военные фиксировали над Киевской областью более 10 групп ударных беспилотников противника. Наибольшая угроза была для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова и Белой Церкви.

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